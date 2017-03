Así se ve Hugh Grant en "Love Actually 2"

¡Buenas noticias!

Catorce años después del estreno de “Love Actually”, sus protagonistas volverán a cruzar sus destinos en un corto de unos diez minutos titulado “Red Nose Day Actually”.

Hugh Grant vuelve a ponerse en la piel del Primer Ministro británico en la tan esperada segunda parte.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) 5 de marzo de 2017

El reencuentro de todos los actores se ha ido dando poco a poco, hace unos días fue Liam Neeson y Thomas Brodie-Sangster.

Ahora apareció Grant en de nuevo en el papel del político acompañado por Natalie, el personaje que interpreta la actriz Martine McCutcheon.

La productora Emma Freud compartió en Twitter algunas fotos del rodaje.

En las imágenes aparece el actor, quien este año estuvo nominado al Globo de Oro por su rol en Florence Foster Jenkins, como el Primer Ministro, al igual que Natalie (McCutcheon), quien en la secuela ya es su esposa.

Labor social

El corto es para recaudar fondos para la organización sin ánimo de lucro “Comic Relief”, fundada por el guionista Richard Curtis, con la idea de intervenir en la hambruna de Etiopía.

La secuela de la comedia romántica se estrenará el 24 de marzo por la cadena BBC.

Emma Thompson no estará en el reencuentro

La actriz británica confirmó que no estaría debido a la muerte de Alan Rickman, quien interpretaba a su marido infiel en la película de 2003.

Thompson contó que el director la contactó cuando planeaba el reencuentro.

“Me escribió y me dijo: ‘Querida, no podemos escribir nada para ti por Alan’. Le contesté: ‘No, por supuesto, sería triste, demasiado triste”. “Es muy pronto. Es absolutamente correcto porque se supone que es para Comic Relief (Alivio Cómico), pero no hay nada de alivio cómico en la pérdida de un amigo querido hace tan sólo un año”, añadió la intérprete.