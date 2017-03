VIDEO. Nicki Minaj muestra su seno en París

La rapera trinitense Nicki Minaj asistió como invitada al desfile de moda y se robó todas las miradas con su atuendo que dejó poco a la imaginación.

Una vez más la cantante dejó con la boca abierta a sus seguidores cuando apareció con una atrevida blusa negra que dejaba prácticamente al descubierto su seno izquierdo.

Inmediatamente las cámaras fotográficas y de televisión se volcaron sobre ella, pero quienes no la vieron en vivo, se deleitaron cuando la caribeña publicó sus fotografías en sus redes sociales.

Nicki Minaj lució unos shorts verdosos y su bello cuerpo la convirtió en una de las protagonistas del desfile, pero fuera de la pasarela.

@NICKIMINAJ She said "you are so beautiful, if I would be like you I would walk naked." 😂😭😂 pic.twitter.com/6FEbIbd83P

— PedroKenBarbNavy (@mexican_kenbarb) March 4, 2017