Por primera vez Disney presenta un beso gay en una de sus series animadas

La serie animada “Star contra las fuerzas del mal” ha sido la primera de Disney en incluir un beso entre dos personas del mismo sexo.

Hasta ahora, ninguna de las películas o programas de la empresa estadounidense había incluido un beso gay.

El momento no fue protagonizado por los personajes principales, sino que tiene lugar en un concierto de música.

De repente, todo el público se besa, y entre ellos una pareja de hombres y una pareja de mujeres.

¿Qué sucede?

Todo ocurre cuando “Star” y su amigo “Marco” acuden al concierto de una boy band.

Cuando la agrupación comienza a cantar su canción favorita, la euforia los corroe.

De pronto, todas las parejas de alrededor deciden besarse y entre ellas se encuentran dos hombres dándose un beso y luego dos mujeres. Lo particular de la escena es que este hecho no recibe importancia alguna.

Más detalles

“Star Vs The Forces Of Evil”, es una serie del canal Disney XD. Es la segunda creada por una mujer, Daron Nefcy, desde que en 1997 Sue Ros creara Pepper Ann.

Sin embargo, no es la primera vez que presentan personajes homosexuales, en Gravity Falls mostraron una pareja de hombres y en Good Luck Charlie una de mujeres.