Así de grandes están los hijos de Marc Anthony con Dayanara Torres

La historia

El 9 de mayo de 2000, la exMiss Universo Dayanara Torres se casó con el cantante origen puertorriqueño, en una gran boda celebrada en Puerto Rico.

La pareja tuvo dos hijos: Cristian Marcus y Ryan Adrián Muñíz Torres

Tras varios meses de crisis, ambos rompieron su relación definitivamente en octubre del 2003. Dayanara pidió el divorcio en noviembre de ese mismo año.

La tensión entre ambos todavía sigue

En una entrevista en exclusiva para People en Español, Dayanara Torres habló de su guerra con Marc Anthony, de sus hijos, de su carrera y más.

Tras varios años de estar alejada del mundo del espectáculo, la guapa puertorriqueña está retomando las riendas de su carrera y su vida.

Torres se dedicó en cuerpo y alma a criar a sus hijos Cristian y Ryan. Sin embargo, ahora regresa más fuerte que nunca.

A finales de enero, la modelo brilló en Filipinas cuando formó parte del jurado de Miss Universo, y desde entonces las ofertas de trabajo no han parado.

“Para mí, ser madre es mi papel principal y dejé a un lado más o menos mi carrera”

“Ahora que están más grandes, Cristian ya tiene 16 años, Ryan tiene 13, siento que los puedo soltar un poquito. Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”.

En 2014, la exreina de belleza lidió una guerra con su ex cuando le pidió que aumentara la manutención de sus hijos.

Por primera vez, Dayanara habló de la lucha que libró y ganó en las cortes en contra del intérprete de “Vivir la vida”.

El caso decidido en un juzgado de Los Ángeles, donde hoy vive con los niños, fue desgastador, aunque su desenlace le fuera beneficioso.

“No es un proceso que vas a la corte y el juez dice: ‘Aquí ¡Pá! Te toca’”, afirma Torres, quien pasó por aprietos económicos antes del desenlace del caso.

“Eran días que tenía que enfrentar a mis hijos; cuando entraba a casa, después del juzgado, cada vez me preguntaban ‘¿Ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’. Y finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso”.

Y no solo eso, también habló de JLo

La bella mujer contó el “mal rato” que vivieron sus hijos durante la presentación de su padre en los pasados premios Latin Grammy.

Marc Anthony no solo recibió un reconocimiento por su carrera, sino que cantó con su ex, Jennifer López.

Una actuación que terminó en un beso, mientras los adolescentes veían el show en primera fila.

“Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después”, opina Torres. “Ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”.