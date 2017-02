Rihanna recibe un insólito regalo de su sitio para adultos favorito

El cumpleaños número 29 de Rihanna generó muchos saludos en sus redes sociales.

Sus seguidores, algunas marcas de moda, sitios web dedicaron unos segundos para enviarle sus felicitaciones a la cantante.

Sin embargo, hubo uno en particular que atrajo la atención de los internautas, y que venía de uno de los principales sitios de videos pronográficos de internet.

Así empezó todo

La relación de la intérprete de “Umbrella” con “Pornhub” viene de hace cinco años.

La community manager de la cuenta oficial del sitio, Aria, escribió un tuit en el que elogiaba a Rihanna.

“Amo a @Rihanna tanto. Creo que todos deberían saberlo”.

I love @Rihanna so much. Thought you should all know. — Pornhub ARIA (@Pornhub) 9 de abril de 2012

Lo que nadie esperaba era que la cantante respondiera esa confesión con un tuit.

“@Pornhub si supieran cuánto los ama Rihanna!!!” y agregó dos hashtags referidos a categorias de videos, los de #brasileños y #latinos.

El insólito regalo

Ya que la bella mujer cumplió años hace unos días, el sitio para adultos no quiso quedarse atrás y decidió saludarla.

Por medio de Twitter, la felicitaron y además le obsequiaron un particular regalo y que dejaron claro en el mensaje.

“#FelizCumpleañosRihanna ¡Hemos actualizados tu sección favorita de brasileños para ti! Te amamos reina”.