ATL: “Me interesó lo urbano”

El cantante mexicano ATL se encuentra en el país promocionando su nuevo sencillo. Publinews conversó con él acerca esta canción y de sus sentimientos por Guatemala.

“Cuando escribo poesía y canciones, me inspiro en lo que pienso y siento en ese momento”.

La canción “Todo para mí”, ¿Qué ha significado?

Significó un cambio muy importante en mi carrera. Siempre me ha gustado la fiesta y bailar, y me interesó lo urbano. Conocí a Maluma y él me contactó con sus productores.

Incursionaste en la música electrónica…

Los DJ Geru & Cazzel querían una voz fresca en su canción “Vuelta atrás”, me invitaron y, como me gusta la electrónica, acepté.

Háblame de tu grabación con Ale Mendoza…

Soy fanático de varias de sus canciones. Él iba a presentarse en México, nos reunimos y al final quedamos en hacer algo. Desde hace varias semanas trabajamos en el tema.

Las películas de terror están de moda. ¿Cuál te ha asustado más hasta ahora?

“La noche del demonio” fue la primera película que vi con mi papá y sí me asustó mucho.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Casi nunca lloro, la última vez fue por una chava. En el amor me ha ido muy mal (risas).