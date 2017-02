Lucero celebra sus 37 años de carrera con una foto sin maquillaje

Feliz ya en Miami para celebrar mañana en #premiolonuestro el orgullo de ser mexicana, para celebrar que los latinos somos únicos y somos una enorme familia unida!! No se lo pierdan, también estaré cantando el gran estreno de #hastaqueamanezca ! #LoNuestro es el poder del amor latino!

