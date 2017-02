Mira cómo luce hoy Harvey de "Sabrina, la bruja adolescente"

Aunque cueste creerlo, han pasado 20 años desde que se estrenó “Sabrina, la bruja adolescente”.

La serie originalmente fue transmitida por ABC y que luego se volvió un éxito a través de Nickelodeon.

Lanzó su primer capítulo en septiembre de 1996 y duró siete temporadas hasta abril del 2003.

Melissa Joan Hart fue quien dio vida a la adolescente Sabrina, pero un personaje que acaparó la atención fue Harvey.

El chico fue interpretado por el actor Nate Richert, quien era el amor platónico de la protagonista.

Definitivamente los años no pasan en vano, y el actor estadounidense no se queda atrás.

Nate se toma esto de envejecer con humor, y ha dejado con la boca abierta a sus antiguos fans a través de su cuenta de Twitter.

Después de la finalización de la serie, trabajó en papeles pequeños de televisión y pasó a dedicarse de lleno a su música.

Ahora tiene 38 años.

The things we go through just to get a free apple juice. #HerniaBeGone pic.twitter.com/5VG78gy85h

— Nate Richert (@NateRichert) 26 de julio de 2016