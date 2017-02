Yuridia: "Soy una mujer intensa"

Cuando escuchas canciones como “Te equivocaste”, “Cobarde” o “Ya te olvidé”, entiendes por qué muchos expertos en música creen que Yuridia es una de las cantantes más intensas de la balada en castellano en la actualidad.

El sábado 25 de febrero, a las 20 horas, en Forum Majadas, de la zona 11, la intérprete presentará en el país sus éxitos. Los precios de las entradas son Q695, Q395 y Q250. Adquiérelas en Todoticket.

#homenajeajuangabriel A post shared by Yuridia (@yuritaflowers) on Feb 18, 2017 at 10:59pm PST

Publinews habló con ella acerca de su concierto en Guatemala, su reciente visita a la casa de Anna Frank, los rumores de su próximo proyecto de “Primera fila”, su gusto por la música rock y de cómo recuerda los años en que participó en “La Academia”.

¿Cómo te sientes de ser una cantante que basa su éxito en su talento vocal?

Me siento bendecida y afortunada por ser la artista que soy. Puedo contar con un público que me apoya y defiende mucho, y me da la oportunidad de viajar, irme de gira y tener una carrera.

Muchas de tus canciones son intensas y románticas. ¿Eres así cuando no estás cantando?

Soy una mujer intensa, claro (risas). Me encanta lo que estoy haciendo. Me gusta cantarles al amor y al desamor, es genial. Me encanta cantar interpretar del disco “6”, que es el que estoy promoviendo en esta gira.

Me motiva mucho que las canten conmigo.Me ayuda a desahogarme. Aunque no sean experiencias propias, cantarlo me ayuda a sacar energías. Así que, sí, soy romántica, creo que fuerte también (risas).

🌙⚡️No sé quién hizo esto, pero fue una sorpresa muy bonita! 🎉🎉⚡️⚡️🌙👾🤷🏻‍♀️💋🦄 pic.twitter.com/cs4j4Rx2aP — Yuridia (@yuritaflowers) February 18, 2017

Hace algunos días, publicaste en Instagram algunas fotografías de tu visita a la casa de Anna Frank. Las acompañaste de varias frases en las que reflexionas sobre la situación política y social actual en el mundo.

Primero, el momento en el que estamos ahora políticamente y humanamente es difícil. Es un buen instante para reflexionar y analizar lo que está sucediendo. Y sobre todo, hacer algo al respecto.

Buscar cómo pueden las cosas regresar a la calma, cómo podemos aprender a respetarnos y a querernos.

Fue un shock visitar la casa de Anna Frank, ella vivió algo muy fuerte que no deberíamos olvidar. Me dejó pensando y quise compartirlo con mis seguidores. Por eso publiqué las fotos y el texto.

A post shared by Yuridia (@yuritaflowers) on Jan 1, 2017 at 9:09pm PST

Hablando de Instagram, también publicaste una foto en la que vistes una t-shirt de AC/DC. ¿Te gusta el rock?

Me gusta el rock. Soy fanática de toda la música. Gracias a mis papás escucho de todo. Crecieron en una época muy linda de la música, que son los setenta y ochenta, y escuchaba lo que ellos tenían en la casa.

También me gustan otros géneros más actuales, como el hip hop, la mexicana regional y la latina.

Nos enteramos de que preparas un disco de la serie “Primera fila”.

Sí. Estamos en pláticas de qué y cómo grabaremos, si habrá canciones inéditas o si será un show como el que presentaré en Guatemala. No sabemos muy bien todavía, pero sí sé que debo grabar algo en vivo.

¿Tus admiradores te hablan de tus años en que participaste en “La Academia”?

Muy pocos. Al principio de mi carrera me preguntaban mucho acerca del reality porque estaba muy reciente. Ahora ya no. Ya pasó mucho tiempo.

Entonces prepárate, porque en Guatemala, el programa fue muy querido, y seguramente te preguntarán acerca de eso.

(Risas) Gracias por el aviso. Fue un programa muy lindo.