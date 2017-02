Al vocalista de Jarabe de Palo le queda poco tiempo de vida y así lo anunció

Hace unas semanas, Pau Donés confirmó que el cáncer de colon había regresado, casi un año después de anunciar que lo había superado.

La enfermedad obligó a la agrupación española a suspender una gira por varias ciudades de Estados Unidos y Sudamérica en 2015.

A post shared by @jarabeoficial on Feb 15, 2017 at 1:23am PST

Sin embargo, esta semana, el cantante anunció una noticia que entristece a muchos de sus seguidores.

Según dijo a la revista española “XL Semanal”, los médicos determinaron que el cáncer que ahora sufre es terminal.

A post shared by @jarabeoficial on Feb 18, 2017 at 9:58pm PST

Además, señalaron que las posibilidades de sobrevivir solamente son de un 20 por ciento, es decir, aproximadamente un poco más de cinco años.

“Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos.

“Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, aseguró el cantante.