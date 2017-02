Jennifer López revela por qué le gusta salir con hombres menores que ella

Jennifer López considera que con respecto a las relaciones amorosas la edad es lo de menos, y prueba de ella son sus recientes noviazgos.

La bella artista estuvo en el programa de Ellen DeGeneres, en donde fue cuestionada por su vinculación con hombres menores que ella.

Le dijeron que las personas hacían mucho problema con el tema de que salía con hombres más jóvenes.

“Esto tiene que ver más con la persona, con quién es, no tiene nada que ver con la edad”, manifestó.

“Primero que todo, esperen. No salgo con ‘hombres menores’ o ando buscando ‘hombres menores para salir’. Simplemente salgo con gente, y luego, si me caen bien, sigo saliendo”.

Para la cantante, vincularse sentimentalmente a una persona tiene que ver más con la atracción que generan factores como la forma de ser y el espíritu.

“Me han puesto una etiqueta de que salgo con personas menores y no es así. Si hay una persona mayor, pues será mayor, si es menor, pues será menor. No importa eso. Lo que importa es si me siento atraída a él, a su espíritu, a su alma, a su energía”, añadió.