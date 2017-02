El mensaje que Ringo Starr le dedica en Twitter a Paul McCartney

A través de una red social Twitter, Starr compartió una fotografía con un mensaje dedicado a su excompañero “Gracias por venir, colega, y por tocar un gran bajo. Te quiero, amigo. Paz y amor”.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017