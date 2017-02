José Luis Perales: “Recuerdo a Guatemala con mucho cariño”

El próximo 25 de enero se estará presentando en el país José Luis Perales. Tras su último concierto en la ciudad en el 2012, regresa para presentarse con su nueva gira “Calma” y promocionar su más reciente disco titulado de la misma manera.

Uno de los cantantes hispanos más reconocidos en todo el mundo habló con Publinews previo a su concierto y esto nos dijo.

¿Cómo te sientes de tener 40 años de trayectoria?

Me siento joven (risas), porque sino me sintiera así en esta gira que lleva ya casi un año, sino no lo aguantaría.

Hace 35 años escribiste “¿Y cómo es el?”, cuéntanos la historia de la emblemática

Mucha gente piensa que es la canción de un padrea una hija, pero no es así. Realmente es la historia de un hombre dolido porque su mujer se va con otro. En su momento, me la pidieron para Julio Iglesias y yo la escribí. Pero cuando la mostré a la gente de mi compañía de discos dijeron que no la podía dar a nadie porque era una gran canción y que la debía grabar yo.

Es una canción que cuando la canto, siento como que alguien me la hubiera hecho para mí. Y se ha convertido en una de las más emblemáticas a través de los años.

¿Cuál es la canción que al público le gusta más?

Ha habido muchas muy conocidas, han sido prácticamente 40 años de canciones. Pero como autor podría decir que es “por qué te vas” la cual la canto junto a Jeannette y que fue incluida en una película. Dio la vuelta al mundo y vendió millones de discos, esa ha sido mi canción más importante.

¿Cuándo decidiste escribir el libro “La melodía del tiempo”?

Yo estaba en una gira hace aproximadamente hace 5 años. Me encontraba en Uruguay y estaba esperando que diera la hora para el concierto, pero había cierta tensión. Daba vueltas en la suite, nervioso, así que pensé en hacer algo para tranquilizarme. Se me ocurrió asomarme por la ventana y ver al Río de la Plata empecé a escribir narrando la gente que pasaba por allí.

Me sentí feliz y cuando lo leí me gustó. Abrí una página web y publiqué algún artículo o lo que se me iba ocurriendo. La respuesta fue inmediata y me animaban a seguir escribiendo.

Empecé a escribir una historia sobre la gente rural de mi país. Y muchísima gente se ha identificado con esta novela. Se la di a una amiga mía y habló con la editorial. De pronto un día me llamó y a los días me sorprendió que me pidieron publicarla.

¿Te gustaría escribir otro libro?

Ahorita estoy escribiendo la secuencia, aunque ellos (la editorial) no lo saben. No sé cuándo podría salir. A la vuelta de la gira que estamos haciendo ahora, tengo una cita con la gente de editorial porque quieren saber qué estoy escribiendo. Es que no les cuento nada (risas).



¿Recuerdas la primera vez que viniste al país?

Claro, cómo no. Recuerdo el teatro porque tuvimos muy poco tiempo para visitar la ciudad. A lo que me da tiempo es conocer a la gente, a través del público, y los recuerdo con mucho cariño.

El teatro tenía una arquitectura modernísima para aquella época, lo recuerdo mucho y ojalá que se mantenga así.

¿Qué lugares has podido visitar?

Conozco la ciudad de Antigua, me parece espectacular. Era como pasear por la España antigua, las casas me recuerdan a la parte de Andalucía. Pero tengo unas pirámides pendientes de ir. Nunca he tenido el tiempo, pero creo que a Guatemala hay que venir con el tiempo no solo para cantar, sino para visitarla realmente.

Cuéntanos alguna experiencia memorable que hayas tenido en Guatemala

Tengo un pequeño nacimiento que un artesano, un señor muy mayor, lo hizo. Lo tengo entre algodones en una caja de zapatos y lo saco en Navidad. Me emocionó mucho, el señor me dijo que ya no tenía habilidad para hacer eso. Pero el Papa Juan Pablo Segundo y la Reina Sofía que un día visitó antigua, también tienen un nacimiento de esos. Yo no soy tan importante, pero me encantó.

¿Qué podremos disfrutar en el nuevo concierto?

Una recopilación de canciones antiguas que se han quedado en la mente de la gente y que no me podría marchar sin cantarlas. Y por supuesto, unas cuantas canciones de mi disco nuevo. Me gusta presentar lo nuevo y no vivir de la renta, que lo viejo. Es un recorrido a mi historia, es un concierto que dura dos horas aproximadamente.