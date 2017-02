Actor Shia LaBeouf lleva su obra contra Trump a Nueva México

El actor Shia LaBeouf trasladó su proyecto de arte performance contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la principal ciudad de Nuevo México.

Según el Albuquerque Journal, LaBeouf y otros dos artistas instalaron el sábado su proyecto, que incluye una cámara que emite en directo por internet las 24 horas del día, en un muro con el mensaje en mayúsculas “Él no nos dividirá” (“He will not divide us”), en referencia a Trump. Los artistas quieren que el público se ponga ante la cámara y repita la consigna.

“Estamos en contra de la normalización de la división. Eso es todo. El resto de la información está justo ahí, jefe, no tengo más que decirle”, dijo LaBeouf al diario.

LaBeouf fue detenido en la ciudad de Nueva York el mes pasado tras protagonizar un altercado con otro durante la ejecución del proyecto. Enfrenta un cargo menor de agresión y tendrá que comparecer ante un juez el próximo 4 de abril.