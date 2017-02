Bloguera guatemalteca publica sensual foto para desmentir embarazo

Esta foto no es muy reciente, y hace mucho que quería subirla y no lo hice porque quería evitarme los comentarios tipo: "estás embarazada?", en lugar de ver que alguien está sonriendo, lo que vemos es si su estómago es prominente… pensemos bien antes de abrir la boca, y pensemos mucho más antes de escribir algo que hace daño. Ph: @monodelespacio #loccitanegt #loccitane #bodyshaming #cyberbullying

