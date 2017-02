Música contra el racismo

El racismo ha sido motivo de guerras y levantamientos civiles, pero también ha sido la inspiración para crear música en contra.

Desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha sido un país donde se han manifestado movimientos a favor y en contra del racismo, lo que nos ha sorprendido últimamente es que sea su presidente quien se proclame abiertamente a favor de este pensamiento. A continuación, repasaremos algunas creaciones musicales en contra del racismo.

Strange Fruit Billie Holiday

Probablemente una de las primeras canciones contra el racismo data de 1939 y es una prédica en contra de los linchamientos del sur de Estados Unidos y uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles.

“Southern trees bear strange fruit

Blood on the leaves and blood at the root

Black bodies swinging in the southern breeze

Strange fruit hanging from the poplar trees”

Frijolero de Molotov

Una canción del años 2003, la canción alterna estrofas en inglés y en español y habla sobre la situación tensa en la frontera de Estados Unidos y México, “frijolero” es la traducción del despectivo “beaner” que se utiliza nombrar a los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

“No me digas beaner

Mr. puñetero

Te sacaré un susto

Por racista y culero

No me llames frijolero

Pinche gringo puñetero”

Si el norte fuera el sur de Ricardo Arjona

Una propuesta de 1996 que nos presenta una América hipotética al revés.

“Si el norte fuera el sur serían los sioux los marginados

Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado

Marcos sería el rambo mexicano

Y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos”

Why can’t we be friends de War

Una canción funk de 1975 que nos dice que no importa el color de la piel lo importantes es vivir en armonía.

“The color of your skin don’t matter to me

As long as we can live in harmony

Why can’t we be friends

Why can’t we be friends”

Evony and Ivory de Paul McCartney y Stevie Wonder

Fue publicada en 1982 hace referencia a los colores de las teclas de un piano, sin embargo en un sentido más profunda habla sobre la integración racial y la armonía entre razas.

Ebony and ivory live together in perfect harmony

Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don’t we?

We all know that people are the same where ever you go

There is good and bad in everyone

We learn to live, we learn to give

Each other what we need to survive together alive

Embarrasment de Madnes

Una canción de 1980 que retrata el drama que vivió la familia de uno de los integrantes de la banda cuando una de sus hermanas adolescentes resultó embarazada de un muchacho negro, el rechazo y vergüenza de la familia se refleja en la letra.

“We are a disgrace to the human race he says,

How can you show your face,

When you’re a disgrace to the human race?

No committment, you’re an embarrassment,

Yes, an embarrassment, a living endorsement”