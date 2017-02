Con lágrimas, Andrea Legarreta habla de su sufrimiento por la rara enfermedad que padece

La conductora Andrea Legarreta se ausentó varios días del programa “Hoy” para someterse a una cirugía. Esto debido a un raro padecimiento conocido como “enfermedad púrpura”.

Después de ser dada de alta en el hospital, regresó al set de grabación y comentó cómo ha sido todo este proceso para cuidar de su salud.

Durante la última emisión del show matutino, la mexicana se mostró conmovida. Con lágrimas, narró cómo ha sufrido y los terribles momentos que ha vivido en estos días.

Al principio se sentía muy cansada, pero días antes de ingresar al hospital estos síntomas empeoraron. Sufrió de vómitos, desmayos y hasta convulsiones en varias ocasiones.

Debido a la gravedad de su salud, decidió no automedicarse y acudir a urgencias.

“Ya llevaba unos días sintiéndome mal, no sabía si era como exceso de trabajo, de ejercicio, de cansancio. De pronto sentí como unas ganas de vómito, me levanté al baño, me hinqué, puse una toallita porque hacía mucho frío en el piso, no desperté a Erik. En el intento no me daba cuenta que me desmayaba, cada vez que hacía el impulso no me daba cuenta que me desmayaba, cada vez que abría los ojos y estaba en el suelo decía qué pasó, pero pensaba que cerraba los ojos de cansancio”, indicó Legarreta.