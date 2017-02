Don Francisco preocupado por los hispanos en Estados Unidos

Don Francisco ha sido por décadas una de las voces más conocidas entre los latinos en Estados Unidos. Hoy, dice que está preocupado por ellos.

El presentador chileno de 76 años, una destacada figura de la televisión hablada en español en Estados Unidos y Latinoamérica, considera una “ofensa” que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump califique como “violadores” y “criminales” a esta comunidad, cuando lo que hacen es contribuir a la economía y cultura del país.

“¿Cómo no me va a preocupar si soy hispano?”, dijo Don Francisco en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press por el estreno de su nuevo programa televisivo, “Siempre niños”.