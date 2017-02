Parejas de famosos más estables

Al parecer el amor en Hollywood no es para siempre ya que vemos a muchas parejas que han salido de la lista de las más duraderas y nos hemos quedado sorprendidos con las noticias de rompimientos famosos.

Sin embargo, todavía podemos tener esperanza ya que vemos que hay algunos famosos que han logrado sobrepasar los estándares de duración de Hollywood.

Al parecer van a lograr un récord de vida conyugal ya que están casados desde 1975 logrando 42 años juntos.

Está pareja conjugó el deporte con la moda desde hace 18 años, se casaron en 1999 y tienen 4 hijos.

Se conocieron en 1976 y fueron los líderes de la banda Miami Sound Machine, se casaron en 1978 y ya llevan 39 años siendo pareja con dos hijos Nayib y Emily Marie.

Llevan 34 años de casados. Se conocieron en el set de la primera película de Denzel “Wilma”, se casaron en 1983 y tienen 4 hijos

Casados desde 1989 y con dos hijos, sumán 28 años juntos.

Esta bella pareja se casó en 1997,tienen 2 hijos en común y ya llevan 20 años de matrimonio.

Casados desde 1998 formando 19 años de vida matrimonial.

Fueron presentados por Emilio Estefan, se casaron en diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio en New York, tienen 2 hijos y cumplirán 17 años de vida matrimonial.

Se casaron en el año 2000 y tienen dos hijos en común, aunque estuvieron separados por un tiempo pero regresaron al poco tiempo y ya completaron 17 años de matrimonio.

Michael Douglas (L) and wife Catherine Zeta-Jones arrive for the 15th Annual Movies for Grownups Awards in Beverly Hills, California, February 8, 2016. / AFP PHOTO / ROBYN BECK