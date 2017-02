Señalan a "Lady Wuu" de robo y fraude

Eduardo “Lalo” Arias es conocido en las redes sociales como “Lady Wuu”, luego que su video se hiciera viral. Ahora, es señalado de delitos como robo y fraude. El diseñador Zeus de la Vega asegura que Arias le debe 28 mil pesos por unos trajes que nunca le pagó desde noviembre pasado.

Según el Diario Basta!, Lady Wuu mandó a hacer cuatro trajes y se ha negado a pagarle a pesar de quedarse con las prendas. El diseñador asegura que procederá legalmente a menos que se llegue a un acuerdo. Además, explicó que cada traje cuesta 7 mil pesos y que jamás se los prestó. Agregó que si no tiene intenciones de pagarle, que al menos los regrese.

“Estoy pensando en demandarlo, este señor nos vio la cara. Me ha estado dando vueltas para pagarme, me dice que lo aguante. Cuando le llamo me da vueltas, que según no ha recibido sus cheques. Si estuviera tan mal su situación ya hubiera regresado a vender tacos. Los sacos que le di requieren de pagos que se le deben a las personas que me ayudaron. Es un tipo informal, mentiroso e irresponsable”.