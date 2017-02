Katy Perry se burla de Britney Spears y así la atacaron en redes sociales

Katy Perry causó polémica durante la alfombra roja de los Grammy. La cantante fue entrevistada por Ryan Seacrest acerca de su nueva canción (Chained to the Rhythm) y su regreso a la música. Fue entonces que Perry hizo referencia a su salud mental y se burló de Brintey Spears.

La artista aseguró que tomó una pausa en su carrera musical para descansar y cuidar su salud mental; y que estaba agradecida de no haber sufrido ningún colapso.

“Pero aún no me he rapado la cabeza”, dijo Perry.

via GIPHY

Britney Spears

Recordemos que el 2007 fue uno de los peores años para Britney Spears. Estuvo marcado por sus continuos problemas personales y profesionales. Fue un año de salidas nocturas, una descuidada imagen personal, consumo de drogas, rehabilitación e incluso la pérdida de la custodia de sus hijos.

La artista sorprendió al mundo cuando apareció públicamente con la cabeza rapada y aseguraba que lo hizo por “expresar su libertad”.

Foto: Twitter

Furia en redes sociales

Los seguidores de Britney desataron su furia contra Katy Perry por su broma de mal gusto. En Twitter se pueden leer comentarios omo: “¿Cómo te atreves?”, “La salud mental no es un juego”, “Britney la pasó muy mal, no es para hacer bromas”, “Eso no se hace”, “Eso pasa cuando una novata se mete con la princesa del pop”.

El momento épico cuando Britney se rapó es más exitoso que toda tu carrera #KatyPerryIsOverParty — David rojo (@aestradarojo) February 13, 2017