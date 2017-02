"LEGO Batman" vence a "50 sombras más oscuras" en la taquilla

Según datos provisionales publicados este domingo por la firma especializada Exhibitor Relations, “LEGO Batman: la película” batió a “50 sombras más oscuras” en el duelo de estrenos en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Wake up and smell the justice. The bat is back with a new trailer. Watch now. #LEGOBatmanMovie pic.twitter.com/HXIupRnbYc

— LEGO Batman (@LEGOBatmanMovie) November 4, 2016