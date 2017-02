Falleció Al Jarreau, cantante de jazz estadounidense

Al Jarreau, conocido cantante de jazz estadounidense, falleció en un hospital de Los Ángeles pocos días después de anunciar que ya no haría más giras debido a fatiga, informaron fuentes allegadas. Tenía 76 años de edad.

Según su sitio web y su cuenta de Twitter, falleció la madrugada del domingo.

#ALJarreau passed away this morning He was in the hospital, kept , kept comfortable by his wife, son, and a few of his family and friends. pic.twitter.com/8S6ozLvfKZ

— Al Jarreau (@AlJarreau) February 12, 2017