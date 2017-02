Discurso cristiano de Chance the Rapper en los GRAMMYs revoluciona las redes sociales

El cantante estadounidense Chance the Rapper, una de las grandes sorpresas de la ceremonia entrega de los premios Grammy, realizó un discurso que revolucionó a muchas personas que estuvieron presentes en el Staples Center de Los Ángeles, así como a millones de televidentes.

Su discurso al recibir el premio de Mejor Artista Nuevo decía:

“A Dios sea la gloria. Recibo este premio en nombre del Señor, quiero agradecer a Dios, a mi madre, a mi padre por apoyarme desde muy joven… y quiero agradecer a Dios por poner gente increíble en mi vida”

Varios usuarios en redes sociales resaltaron el discurso del cantante, diciendo que fue “excelente”:

amee el discurso de Chance the rapper — ele (@Iarryl0ve) February 13, 2017

Me encanto el discurso de Chance The Rapper — Christopher Evans. (@evansxwalker) February 13, 2017

Sin embargo, otros cuestionaron sus palabras:

When Chance The Rapper's acceptance speech makes you wonder if he's a Christian artist…but his top 3 songs on Spotify are marked explicit. — Claire Ramage (@Clairifly) February 13, 2017

Is Chance The Rapper Christian!? That speech though!!! I'm really intrigued now???!? SOMEONE RECOMMEND ME SOME OF HIS TUNES — Azalie Duque (@AnomieRose) February 13, 2017

Chance The Rapper, you gained a new fan. #GRAMMYs You'd think that victory speech was for a Christian artist. — Brad Crawford (@BCrawford247) February 13, 2017

Chance the Rapper también ganó en la categoría de Mejor Actuación de Rap.