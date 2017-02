Curiosidades de los Premios Grammy: Todos los detalles de la ceremonia del 2017

Este domingo en Estados Unidos se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Grammy 2017 en vivo. El británico James Corden será el presentador de la ceremonia.

Y para que conozcas más detalles de lo que ha ocurrido en años anteriores, estos son algunos de las curiosidades de la gala:

Número de postulaciones: Este año los Grammys recibieron 22,000 postulaciones para las 84 categorías totales. La ganadora de 20 Grammys, Beyoncé, es la más nominada de 2017, en 9 categorías. Otros de los nominados destacados son Drake, Rihanna, Kanye West, Adele, Justin Bieber, David Bowie, Chance The Rapper, Kirk Franklin, Max Martin y Maren Morris.

Primera entrega: La primera edición de los Grammys se celebró el 4 de Mayo de 1959 para honrar los logros de los artistas del ámbito musical norteamericano del año 1958. Estos galardones fueron creados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Las estatuillas: Los trofeos de los Grammys representan un gramófono y son fabricados por Billings Artworks en Ridgway, Colorado. Las que tienen los nombres de los ganadores grabados no se entregan hasta después de la ceremonia, por lo que se usan “dobles” de estatuillas cada año para la transmisión por TV.

Importancia: Los Grammys se consideran equivalentes a los Premios Oscar en el mundo de la música. Esta una de las cuatro galas anuales de premios musicales que se celebran en Estados Unidos (las demás entregas son los American Music Awards, Billboard Music Awards y el Salón de la Fama del Rock).

Los categorías más importantes: Los cuatro Premios Grammy más importantes (General Field) en los que no se distingue el género musical son: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.

El Staples Center de Los Ángeles: Desde 2004 el Staples Center se convirtió en anfitrión permanente de los Grammy Awards, se construyó el Museo del Grammy frente al recinto para conservar su historia.

Controversia: Cuando Pearl Jam ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Hard Rock en 1996, su cantante Eddie Vedder comentó: “No sé lo que esto significa, no creo que signifique nada”. Además, algunos grandes del rock como Queen, Depeche Mode y Led Zeppelin nunca ganaron un Grammy.

Estatuilla rechazada: En 1991, Sinead O’Connor se convirtió en la primera artista en rechazar un Grammy, boicoteando la ceremonia después de haber sido nominado para Grabación del Año, Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina y Mejor Desempeño Alternativo Musical.

Los más nominados: Beyoncé es la artista femenina más nominada de toda la historia de los Grammy: 62 nominaciones y 20 premios ganados hasta el momento. Por su parte, los discosSupernatural, de Santana y How to Dismantle an Atomic Bomb, de U2, mantienen el récord de los álbumes con más galardones, 9 cada uno.

Lo más jóvenes en recibir un Grammy: Taylor Swift es el artista más joven en ganar el Álbum del Año. Tenía 20 años cuando ganó en 2010. Otras jóvenes artistas en ganar son Alanis Morisette (21), y Adele (23). A nivel latino, el mexicano Luis Miguel ganó un Grammy casi a sus 15 años.

