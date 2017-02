Shakira arremete contra Trump y después borra la publicación

Cada vez son más las celebridades que se pronuncian en contra de Donald Trump, especialmente por las políticas migratorias que está promoviendo.

La última famosa en arremeter en contra del presidente de Estados Unidos fue Shakira.

A través de un extenso texto publicado en Facebook, la colombiana criticó la situación que se vive actualmente en el país norteamericano con respecto a los migrantes.

Horas después de haber compartido su discurso y una fotografía donde se leía la palabra “resistir”, la artista borró esta publicación.

Sin embargo, la carta abierta también fue publicada en la revista Time, y momentos después, la colombiana volvió a compartirlo en sus redes sociales. Entre lo más importante, cabe destacar:

“Esto no es sólo un ataque contra los musulmanes o los refugiados – esto es un ataque contra todos los seres humanos y en particular, los más necesitados de protección. En este momento, en todo el mundo, 28 millones de niños han sido desarraigados por el conflicto, expulsados de sus hogares por la violencia y el terror. Los niños no conocen naciones ni fronteras”.