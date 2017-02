Glenn Close retoma su papel más desafiante

Retomar uno de los papeles que más triunfos le ha dado en el teatro fue relativamente sencillo para Glenn Close. Todo lo que tuvo que hacer fue abrir su guardarropa.

La actriz conserva la mayoría de sus vestuarios, incluyendo esos increíbles que usó al interpretar a la delirante exestrella de cine Norma Desmond en “Sunset Boulevard”. Así que para una nueva versión del musical de Andrew Lloyd Webber, presentada en Londres el año pasado, se ofreció a rescatarlos incluyendo todas las pelucas y una marioneta de chimpancé de Desmond.

A la mayoría de la gente no le queda la ropa que usaba hace cinco años, pero Close, de 69, quien se ve de lo mejor con su pelo blanco corto, no tuvo mucho problema para ponerse esos vestidos elegantes dos décadas después.

“Algunos tuvieron que ser ajustados un poquito, tengo que admitirlo, no tengo la misma talla que hace 22 años”, dijo riendo. “Tengo que decir que no fue mucho pero sí algo”.

El público la podrá ver con esos vestuarios en Broadway, donde Close presentará “Sunset Boulevard ” en el Palace Theatre con una orquesta de 40 músicos. En 1995 Close ganó un premio Tony como Desmond pero no por eso da la obra por terminada ya que la denominó como “una de las más grandes historias que se hayan escrito”.

“Siempre me gustan los retos y este es el papel más desafiante en el que he estado en mi carrera. Es demandante físicamente, es demandante musicalmente, es demandante emocionalmente”, dijo. “Te mantiene realmente viva”.

“Sunset Boulevard”, basada en la película de Billy Wilder, cuenta la historia de una estrella de cine en decadencia que recluta a un joven guionista para ayudar a revivir su carrera, obteniendo resultados desastrosos. Incluye la célebre frase “está bien señor DeMille, estoy lista para mi close-up” y las canciones “With One Look”, “As If We Never Said Goodbye” y “Perfect Year”.

La más reciente versión causó sensación en Londres bajo la dirección de Lonny Price, quien simplificó el espectáculo y lo cuenta desde el punto de vista del joven escritor, además de situarla en un estudio abandonado. Price le pidió a Close ser tan natural como le fuera posible.

“En realidad es una mujer de mediana edad luchando por la vida, en su carrera y a nivel personal. Así que creo que es más humana y, espero, más emocional de alguna manera”, dijo Price. “Creo que la puedes admirar menos y amar más”.

La última vez que Close se presentó en Broadway fue en 2014 en una reposición de la obra “A Delicate Balance”. Sus créditos en cine y televisión incluyen “Relaciones peligrosas”, “Air Force One”, “Atracción fatal” y “Damages”.

Dijo que la angustia de la historia de Norma no ha disminuido pues Hollywood continua su romance con la juventud. “A una mujer que se hace vieja le cuesta más trabajo encontrar buenos papeles, buenos papeles que igualen el poder que ellas tienen. Eso nunca va a cambiar”, dijo.

Michael Xavier, quien interpreta al hombre de quién está enamorado Close, tendrá su debut en Broadway y lo califica como “un verdadero sueño hecho realidad”. Solía cantar las canciones de “Sunset Boulevard” en su habitación cuando tenía 15 años.

Ahora está en uno de los cuatro musicales de Lloyd Webber que se presentan simultáneamente en Broadway incluyendo “El fantasma de la ópera”, “Cats” y “School of Rock”. Es una hazaña que solo ha logrado también el gran Richard Rodgers.

“Creo que esa es la razón por la que perdura Andrew Lloyd Webber, es porque es un fantástico compositor. La música resuena tanto. Captura la esencia de la historia”, dijo Xavier.

Para Lloyd Webber, recibir nuevamente a Close fue excelente porque cree que le agrega una dimensión especial al papel: “Ha sido y es una diosa de la pantalla. Así que piensas ‘¡oh! claro, ella podría haber sido una estrella del cine mudo’. Todo está ahí”.

Close bromeó que pudo haber otra razón por la que fue elegida: “yo tenía el mono”.