"Enredados, la confusión" es la película de Bollywood filmada en Costa Rica

¿Qué hacen durante una mañana de jueves en Guatemala un actor y escritor de Bollywood y un excampeón de lucha libre?

Prabhakar Sharan, actor y guionista, y Scott Steiner, excampeón de la World Championship Wrestling, visitaron las instalaciones de Publinews para hablarnos de “Enredados, la confusión”, un filme lleno de acción, comedia, música, baile y romance.

Hace un par de años, Sharan empleó su experiencia en Bollywood para escribir la película “Enredados, la confusión” y buscó un aliado en Costa Rica para producirla.

Sharam protagoniza la cinta y Steiner interpreta a energético y emotivo John. Desde hoy podrás verla en las salas del país.

Publinews habló con ambas figuras acerca de su experiencia durante el rodaje.

¿Scott, qué sentiste cuando te invitaron a actuar en esta película?

Scott Steiner: La cámara me es familiar. Me emocioné de viajar a Costa Rica y conocer el país, y si a eso le sumamos que iría a hacer una película, resulta algo fantástico.

¿Cómo te sientes de participar en una película?

SS: Primero, está en castellano, y como no hablo ese idioma, pues no entiendo nada de la película (risas). Y segundo, me ha gustado la recepción que ha tenido la película en los estrenos.

Sharam, cuando escribiste la historia, ¿pensaste que alguien como Scott interpretaría el personaje de John?

Prabhakar Sharan: Cuando escribí el guion, no sabía que Scott tenía tanto talento al actuar. Solo sabía acerca de su faceta de luchador.

¿Cómo invitas a los guatemaltecos a ver esta cinta, ya que es una mezcla de géneros y puede ser que la audiencia no esté acostumbrada a una obra como esta?

PS: Trabajamos casi un año y medio para lograr esta primer película latinoamericana estilo Bollywood.

¿Cómo se vive una película estilo Bollywood? El cine es fantasía.

El público llegará al cine y durante una hora y 50 minutos se adentrará a un mundo de fantasía. Verá bailes, explosiones, peleas y comedia liviana. La acción no es de matanzas y el romance no es vulgar.

Sinópsis del filme: Leo (Prabhakar Sharan), en medio de un robo millonario conoce al amor de su vida la hermosa Ana (Nancy Dobles), un giro inesperado cambiará la historia, cuando Leo recibe una opción donde tendrá que elegir entre el dinero y el amor, él preferirá el amor y decidirá devolver el dinero

El enredo que provoca un accidente, llevará a la audiencia en montaña rusa por medio de una serie de situaciones riesgosas y divertidas dejando al espectador con dudas y confusión sobre el paradero del dinero; experimentando gran emoción hasta el final de la película.