Los memes de Lady Gaga en el Super Bowl 51

La cantante estadounidense Lady Gaga fue la encargada de amenizar el show de medio tiempo del Super Bowl LI, protagonizado por los Atlanta Falcons y New England Patriots.

Con una intervención de aproximadamente 13 minutos, la cantante realizó una entrada impresionante en el escenario que, como cada año, lució sencillamente espectacular en cuanto a su producción y montaje.

Luego de arribar al escenario, literalmente volando, Lady Gaga interpretó sus mejores temas para alegría de su público.

Sin embargo, la intérprete de temas como “Bad Romance” y “Poker Face”, no pasó desapercibida en redes sociales, precisamente por esa entrada inusitada. Los memes de inmediato surgieron y estos son algunos de los más comentados:

All these lady Gaga memes are just eh, eh…giving me a million reasons to wanna pic.twitter.com/yDKqpGRM1m

— Stephen Boese (@BoeseStephen) February 6, 2017