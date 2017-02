Damien Chazelle gana el premio del Sindicato de Directores por "La La Land"

El cineasta estadounidense Damien Chazelle dio un paso más hacia la gloria de los Óscar al ganar el premio del Sindicato de Directores (DGA) por “La La Land”, uno de los mejores indicadores antes de los premios de la Academia.

Chazelle recibió el premio de mejor director por esta película, considerada como un homenaje a los musicales de Hollywood de los años 1950.

Chazelle, de 32 años, obtuvo el galardón solamente tres semanas antes de la gala de los Óscar, a la que “La La Land” acude con 14 nominaciones, incluidas la de mejor película, mejor director y mejores actor y actriz para sus protagonistas Ryan Gosling and Emma Stone.

Con este número de nominaciones, “La La Land” logró igualar los récords de “Eva al desnudo” (1950) y “Titanic” (1997).

