Exvocalista de Playa Limbo muestra sus dotes en el pole dance y eleva la temperatura

María León, exvocalista de la agrupación “Playa Limbo” es una de las celebridades que más impacta por si envidiable figura.

Desde hace un par de años, la bella cantante ha estado practicando el “pole dance” y desde entonces ha deleitado a sus seguidores con sus sensuales movimientos.

La guapa mexicana causa revuelo en sus redes sociales con algunos videos en los que se le aprecia bailando sobre el tubo y usando diminutas prendas.

Ahora, sorprendió a sus fans realizando una candentes posición y por poco dejó ver sus partes íntimas en este atrevido clip.

A video posted by María León (@sargentoleon) on Jan 25, 2017 at 12:15pm PST

En su cuenta oficial de Instagram, la mexicana demostró que le fascina ejercitarse con sexys rutinas, en las cuales no solo muestra su buena condición sino también su tonificado trasero.

Después de once años con la banda pop, la cantante confirmó que dejó la alineación para dedicarse a hacer una serie musical con la cadena hispana Telemundo

“La decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. No me voy para dejar un sueño, si no para cumplir otro. Con todo mi amor deseo que Playa Limbo siga escribiendo canciones de hotel, siga viviendo Años Perfectos, sigan tomando El tren de la vida”, señaló María en una entrevista hace unas semanas.