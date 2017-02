Muere John Wetton, cantante y bajista del grupo de rock Asia

John Wetton, cantante y bajista del grupo de rock Asia, falleció. Tenía 67 años.

Wetton murió el martes de cáncer de colon, dijeron sus publicistas en Glass Onyon PR en un comunicado.

We regret to announce that iconic singer, John Wetton, passed away in his sleep this morning.

Rest in Peace, John.

12/06/1949 – 31/01/2017

— Original Asia (@originalasia) January 31, 2017