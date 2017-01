Joven supera haber perdido una pierna en un accidente y posa en una candente sesión con poca ropa

@thesun Loving This Article and 💯% Ratings #VickyBalch (To Rollercoaster crash victim) 👌🏾👏🏾👌🏾👏🏾👌🏾👏🏾👌🏾#LoveYourSelf #InspirationalModel #ModelOfVariety #SNM @thefashion_hero #NoLimits #ProudOfYou 👉🏾💫This isn’t just about sexiness. It’s about strength, survival & self-esteem💫👈🏾

A photo posted by Anikka Forbes (@anikkaforbes) on Jul 24, 2016 at 10:29am PDT