¡Daft Punk anuncia su primera presentación de 2017!

Tres años después de su última presentación en vivo, los franceses de Daft Punk vuelven oficialmente a los escenarios para acompañar a The Weeknd en la ceremonia de los Premios Grammy.

En la gala de 2014, donde fueron premiados por su álbum Random Access Memories (RAM), el dúo electrónico actuó junto a Pharrell Williams, Stevie Wonder y Nile Rodgers, interpretando “Get Lucky“.

En esta ocasión, sin embargo, no serán temas propios de Daft Punk los que pongan a bailar al público, sino las dos colaboraciones con The Weeknd que aparecen en el último álbum del artista canadiense (“Starboy” y “I Feel It Coming“).

Se trata también de su primera presentación confirmada para 2017, en medio de la ola de rumores sobre un posible tour ALIVE.

Además, también se confirmó la aparición de artistas como Dave Grohl, Alicia Keys, Adele, Bruno Mars, Metallica y John Legend, entre otros.

La ceremonia de los Premios Grammy se llevará a cabo en el Staples Center, de Los Ángeles, el próximo 12 de febrero desde las 19:00 (hora de Guatemala), y será conducida por James Corden.