Critican a Little Mix por usar Photoshop en su último video para adelgazar a una de las integrantes

Los fanáticos cada vez están más pendientes de las cosas que sus artistas favoritos publican o lanzan en las redes sociales. Especialmente si se trata del uso de Photoshop para arreglar las imágenes.

La última víctima del retoque fue Jesy Nelson, integrante de Little Mix. Y los seguidores no dudaron en hacerse escuchar.

La agrupación femenina lanzó su último video “Touch”, el pasado 19 de enero. En el clip, las curvilíneas jóvenes aparecen con ajustados atuendos que ciñen su cuerpo. Las cantantes están acompañadas de sexys y musculosos hombres, en escenarios con líneas de color.

En los últimos días, los fanáticos de Little Mix han expuesto el momento que el cuerpo Jesy Nelson fue retocado para verse más delgado en el video.

Algunos usuarios de redes sociales han compartido imágenes tomadas del clip donde se nota que las líneas del escenario han sido alteradas. Justamente alrededor de la integrante de Little Mix se observa que estas en vez de ser rectas son curvas.

@LittleMix seriously, this is so upsetting! Thought it may have just been dodgey paintwork, but it's not… #Loveyourself pic.twitter.com/tkrwHjK2Dm

— Alice Sposito (@AliceSposito) January 23, 2017