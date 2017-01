El nuevo veto migratorio de Trump afecta a Ashton Kutcher y Mila Kunis

La política migratoria del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solo ha molestado a muchos estadounidenses, sino que ya indignó a Ashton Kutcher.

La esposa del actor, Mila Kunis, tiene orígenes judíos y nació en la Ucrania de la Unión Soviética, motivo por el que llegó a Estados Unidos en calidad de refugiada durante los últimos años de la Guerra Fría.

Muchas personas desembarcaron en EE. UU. provenientes de diferentes países como Irlanda, Italia, Alemania o Rusia. Esa mezcla de razas y orígenes conforma el país que hoy conocemos.

El protagonista de “Amigos con derechos” ha querido expresar en su cuenta de Twitter su enfado con Trump.

“Mi esposa vino a este país con una visa de refugiada en medio de la Guerra fría. La sangre me hierve ahora mismo”, tuiteó Kutcher en relación al veto migratorio del presidente. “Nunca hemos sido una nación construida en el miedo. La compasión es la raíz ética de América”.

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now! — ashton kutcher (@aplusk) 29 de enero de 2017

We have never been a nation built on fear. Compassion that is the root ethic of America. Our differences are fundamental 2R sustainability. — ashton kutcher (@aplusk) 29 de enero de 2017

If standing for the America that doesn’t discriminate makes me a left wing actor who is out of touch. Fuck it. — ashton kutcher (@aplusk) 30 de enero de 2017

As an American I respect my president but I do not respect this policy. #ABetterWay — ashton kutcher (@aplusk) 30 de enero de 2017

Miles de seguidores de los famosos, y que se encuentran en la misma situación que la actriz, han retuiteado el mensaje.

Más de 100 refugiados han sido detenidos en el aeropuerto Kennedy de Nueva York desde que el Presidente firmara su veto.

Las protestas han sido constantes, siendo la más mediática la concentración convocada en la Gran Manzana que contó con numerosos rostros conocidos como manifestantes.