Kim Kardashian está en Costa Rica y no duda en mostrar su trasero en diminuto bikini

La visita de la estrella Kim Kardashian y su familia a Costa Rica ha encendido las redes sociales a nivel mundial.

El famoso clan llegó a ese país durante la noche del pasado jueves y se encuentra hospedada en una mansión en Guanacaste.

Desde el asaltó que sufrió la esposa de Kanye West, su sexy figura había estado ausente del foco de los fotógrafos; sin embargo, el país centroamericano al parecer la hizo cambiar de parecer.

La sensual socialité fue captada junto a su hermana Khloé a un costado de la piscina; sin embargo, lo que más atrajo la atención fue el diminuto bikini que llevaba, el cual mostraba su trasero en todo su esplendor.

Está claro que Kim se mantiene en forma.

“Entreno todos los días durante más de una hora, aunque no lo muestre en las redes sociales, como hacen mis hermanas”, señaló en una entrevista.























Los integrantes de la famosa familia no solo están en Costa Rica por vacaciones, también se encuentran filmando un episodio del reality show “Keeping up with the Kardashians“.

Kim comparte las maravillas de ese país

En sus últimos Snapchats, la mujer de 36 años mostró un extracto de lo que fue uno de los bailes típicos en un show que les ofrecieron a las integrantes del clan Kardashian-Jenner.