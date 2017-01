Jennifer López tuvo problemas con su escote y mostró algo íntimo

Jennifer López acaba de presentar su primera línea de zapatos de lujo, que ha creado junto al diseñador Guiseppe Zanotti.

“Creo que no hace falta decir que, como muchas otras chicas, me gusta un par de zapatos ‘asesinos’. Tanto para caminar sobre una alfombra roja o cuando visto de manera informal, el calzado adecuado me hace sentir hermosa, atractiva y no tener miedo.