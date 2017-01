Muere tecladista de la legendaria banda británica Black Sabbath

Nicholls colaboró como tecladista en nueve álbumes de Black Sabbath y como un miembro regular de la banda en sus giras alrededor del mundo.



El carismático líder Ozzy Osbourne dijo de Nicholls que era un “gran amigo” y añadió en Twitter que será “muy añorado”.

Geoff Nicholls was a great friend of mine for a long time. He will be greatly missed. I'm very saddened at the news.

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 28, 2017