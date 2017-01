Conductora mexicana se retira de "Cuéntamelo YA!" por esta dura razón

Quiero compartirles mis planes, tendré que ausentarme temporalmente del programa, ya que estoy atravesando por un tema de salud, recalcó, nada grave. Hace un año me detectaron un quiste en el área de la cabeza, es un tema que maneje en total hermetismo precisamente para no crear morbo ni malas interpretaciones, un tema que se ha quedado durante 12 meses en mi entorno familiar y también con los ejecutivos de esta empresa ya que al contratarme desde el principio sabían de mi situación y recibí apoyo incondicional por parte de ellos desde el primer día. Este tema de salud no me impide continuar con mis funciones, es más así he estado desde antes de empezar a trabajar en este proyecto Y no he tenido ningún inconveniente es más me he sentido más plena y realizada que nunca. La decisión que se toma hoy es operarme, es una cirugía muy sencilla vía nasal y sin riesgo alguno. Hoy más que nunca se las responsabilidades que tengo en la vida y mi prioridad son mis hijos, mi esposo y la familia que hemos formado y es por ello que debo cuidar mi salud antes que cualquier cosa. Estaré de regreso más pronto de lo que se imaginan, es solo que siempre he sido una mujer clara y transparente con el público y así como les comparto mi vida, mi intimidad y mi familia aquí en redes sociales, creo que son parte fundamental también en mi día a día y es por eso que prefiero platicarles este momento Por el q estoy atravesando. Gracias por su cariño

