Medio mexicano publica supuesta prueba de embarazo de Dulce María

Desde hace unos días surgieron los rumores del supuesto embarazo de la cantante Dulce María. Un medio específicamente aseguró que ella iba a ser mamá.

Ante esto, la ex RBD declaró en su cuenta de Twitter que todo era falso, señalando que lo que publicaban eran “puras mentiras”.

“Jajaja ay no por dios lo que faltaba! Por supuesto que NO estoy embarazada, no sé de verdad de dónde sacan tantas mentiras y difamaciones”.