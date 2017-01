Muere Bimba Bosé a los 41 años a causa del cáncer que padecía

Eleonora Salvatore, más conocida como Bimba Bosé, falleció este lunes tras luchar dos años contra el cáncer de seno y víctima de una metástasis en los huesos, hígado y cerebro.

La modelo de 41 años murió rodeada de sus hijas y su familia más cercana en el madrileño hospital Ramón y Cajal, según han confirmado fuentes del centro de salud.

La sobrina de Miguel Bosé anunció en mayo de 2014, a través de un comunicado, que padecía cáncer de mama en el seno izquierdo. Tras someterse entonces a una mastectomía, su lucha contra la enfermedad fue constante.

El pasado verano, la hija de Lucía Dominguín explicó que nunca se había curado del cáncer de mama después de que la prensa especulara con su estado de salud:

“Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída, es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo”, explicaba la modelo y cantante a los medios de comunicación.