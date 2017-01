El episodio 8 de Star Wars ya tiene nombre

Los fanáticos de Star Wars tienen una razón importante para sentirse emocionados, ya que Lucasfilm y Walt Disney Pictures dieron uno de los anuncios más esperados del año: el octavo episodio de la saga ya tiene nombre.

La revelación se dio a conocer por medio del sitio oficial de Star Wars. El título que recibirá el siguiente capítulo en la saga Skywalker es “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) January 23, 2017