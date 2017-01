Alec Baldwin será anfitrión de SNL por 17 vez

La producción del famoso programa Saturday Night Live (SNL) indicó que el actor Alec Baldwin regresará como anfitrión invitado por 17ma. ocasión.

Baldwin, quien cobró relevancia recientemente por su interpretación del presidente de Estados Unidos Donald Trump, presentará su edición del 11 de febrero en el programa de la cadena NBC.

Just going to put this here. #SNL pic.twitter.com/AmFSlwBTOB

— Saturday Night Live (@nbcsnl) January 23, 2017