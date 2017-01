Parodia XXX de “Suicide Squad” es lo mejor en los premios del cine para adultos

La industria del cine para adultos quiso participar en la temporada de premios que se lleva a cabo durante los primeros meses de este año, y lo hizo a lo grande con su evento icónico: Los Adult Video News Awards (AVN).

Estos galardones premian cada año a lo mejor de la industria de la industria pornográfica, y en 2017 eligió a la película “Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody” como la mejor parodia.

Best of luck to @WickedPictures and my PHENOMENAL cast and crew at the @avnawards. Thank you for helping make #SuicideSquad XXX a HUGE HIT! pic.twitter.com/Q8nL39u0MN

— Axel Braun (@axelbraun) January 19, 2017