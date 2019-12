La obesidad de este actor de "Jurassic World" provocó que lo rechazaran de Hollywood

Chris Pratt es uno de los actores que más ha sorprendido a sus seguidores debido a sus constantes cambios físicos, lo cual provocó que lo rechazaran de Hollywood.

El protagonista de "Jurassic World" reveló en una reciente entrevista con "Vanity Fair" que cuando estuvo en la serie "Parks and Recreation" su peso no fue un inconveniente; sin embargo, cuando hizo algunos casting fue rechazado por estar gordo.

El estadounidense estuvo condicionado por su aspecto físico estuvo a punto de perder su papel en "Moneyball: Rompiendo las reglas" y en "Guardianes de la Galaxia".

"Fue la primera vez que escuché a alguien decir: 'No vamos a contratarte, porque estás demasiado gordo, así que decidí bajar algo de peso, como si fuese un luchador profesional. No podía permitirme pagar a un entrenador, así que me puse a correr, hice dieta y dejé el alcohol", señaló a la revista.