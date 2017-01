Emma Watson rechazó interpretar a "La Cenicienta" por una razón

Emma Watson declinó la oferta para darle vida a una de las famosas princesas de Disney: La Cenicienta. La actriz consideró en su momento que no era la “mejor modelo a seguir”. En su lugar, aceptó ser Bella en la nueva película “Beauty and the Beast”.

“Cuando rechacé el papel de Cenicienta no sabía que harían ‘La Bella y la Bestia’. Cuando me ofrecieron el papel de Bella sentí que me identificaba mucho más con este personaje”, comentó Watson en una entrevista con la revista Total Film.

“No quiero que nadie decida quién debo ser. Lo decidiré por mí misma”, Emma Watson.

La británica explicó que Bella es un personaje con condiciones de forastera y que desafía el lugar donde vive. Es una joven que mantiene su integridad y es independiente. Además, estipuló que para aceptar el papel, ella tendría un rol colaborativo con el director, Bill Condon, para hacer que Bella cumpliera con todas sus expectativas.

“Es el tipo de mujer que me gustaría encarnar como un modelo a seguir para las mujeres. Ella se mantiene curiosa, compasiva y de mente abierta”, agregó Emma.

El nuevo film llegará a las salas de cine en marzo de este año. Cuenta con la participación de un gran elenco compuesto por Ian McKellen, Ewan McGregor, Dan Stevens, Emma Thompson, Josh Gad, Stanley Tucci y muchos más.

Desde que se anunció su lanzamiento, la cinta ha generado grandes expectativas.