Ariel Winter muestra orgullosa las cicatrices de la cirugía para reducir sus senos

Mientras algunas celebridades como Kylie Jenner recurren a todo tipo de trucos para lucir un escote más grande y provocativo, la actriz Ariel Winter decidió reducir la talla de su sostén para mejorar su vida.

Durante mucho tiempo, la joven padeció con el tamaño de sus senos, pues la ropa que elegía para las alfombras rojas no le ajustaba bien y para solucionarlo debía usar vestidos poco apropiados para su edad.

En 2015, la estrella de la comedia “Modern Family” se sometió a una reducción de busto, con la que pasó de la talla 32-F a la 34-D.

Ya recuperada y decidida a mostrar que se siente orgullosa de sus curvas, Winter posó topless para una sesión fotográfica para la revista “Self”.

La actriz de 18 años habló sobre su lucha contra quienes critican su cuerpo y cómo es que ha aprendido a vivir su vida como ella quiere, a pesar de los haters.

La bella joven señaló que a su corta edad era víctima de ataques que ninguna mujer debería tener que soportar.

“Cuando comencé [Modern Family], tenía un cuerpo completamente diferente del que nació de la noche a la mañana a los doce años. Yo era delgadísima, no tenía pechos, no tenía trasero, no tenía nada. Era copa D y tenía el trasero más grande, y mi cintura se estaba expandiendo. Todo se estaba haciendo más grande. Automáticamente obtuve este odio y las críticas en línea”.

Además, Ariel confesó que la actriz Sofía Vergara fue quien la ayudó a encontrar la paz con los cambios que su cuerpo sufría y con quien aprendió a ignorar las críticas.

“Tuve un genial modelo a seguir en Sofía, al ella ser una mujer con curvas que está súper orgullosa de lo que es y como se ve”, explicó Winter.

Y’all there are stingrays in the water😯 pic.twitter.com/wUm8R3I8N6

— Ariel Winter (@arielwinter1) 10 de enero de 2017