Anuncian película sobre los últimos años de Michael Jackson

El canal de televisión Lifetime ha anunciado la producción de una película biográfica que relatará los últimos años de vida de Michael Jackson. La cinta contará la historia a través de los ojos de Bill Whitfield y Javon Beard, los guardaespaldas más cercanos del “Rey del pop”.

“Searching for Neverland” es el nombre tentativo de este film que estará basado en el libro que ambos escribieron: “Remember the time: Protecting Michael Jackson in his final days”. La dirección estará a cargo de Dianne Houston y la producción por parte de Suzanne de Passe.

"Soy como cualquier persona. Me corto y sangro. Me avergüenzo con facilidad", Michel Jackson.

Se ha confirmado que la película será protagonizada por Navi, considerado como uno de los mejores imitadores de Michael Jackson. El actor Chad L. Coleman interpretará a Whitfield. El resto del elenco no ha sido revelado.

La trama narrará cómo los guardaespaldas protegieron a la familia Jackson hasta el día de la muerte del cantante en 2009. Las grabaciones están programadas para iniciar en febrero en Los Ángeles. La productora dará a conocer todos los detalles y la fecha de estreno más adelante.

El cantante estadounidense murió el 2 de junio de 2009 en una mansión alquilada en Los Ángeles, California. Saltó a la fama como compositor, bailarín, actor, productor y empresario. Es reconocido como una de las estrellas de la música pop más importantes y exitosas en el mundo.