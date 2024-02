Rob Kardashian quiere dejar el reality show “Rob & Chyna” para mejorar su salud

Expandir Reproducción automática 1 de 3

Rob Kardashian está pasando por un momento muy difícil en su vida. Además de sus problemas de salud por su aumento de peso y la depresión que mantiene, consecuencia de lo anterior, el hermano de las Kardashian fue internado de emergencia debido a complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padece.

El hijo de Robert Kardashian quiere dejar de compartir cada detalle de su vida privada con los fanáticos de esta polémica familia en el reality show “Rob & Chyna”.

Según el sitio de Hollywood Life: “No quiere seguir haciendo el show, quiere vivir en paz su vida junto a Chyna y su pequeña sin preocuparse por las cámaras. Está muy estresado y aún no ha conseguido superar todos sus problemas, y preferiría no tener que compartirlos con el resto del mundo“.

Una fuente dijo a Us Weekly que “ha estado muy agobiado y no se cuida como debería ni come sano. El estrés afecta a la diabetes”.

Mientras que otro informante señaló a la revista People: “Bob había hecho algunos cambios importantes en su rutina diaria, pero todo ese drama y las peleas con Chyna le han deprimido. Y ha seguido una dieta pésima. No se cuida, y por eso ha vuelto a enfermar”.

Parece ser que la tensión que ha mantenido con Blac Chyna los últimos días, la cual se volvió muy mediática, ha tenido un peso grande en su estado de salud.

Su más reciente y dramática pelea con su prometida llegó a las redes sociales terminando con una disculpa por parte de Rob, asegurando que pediría ayuda profesional para superar sus inseguridades.